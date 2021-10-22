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04:56
36 جريحا حصيلة مظاهرات اليوم في الخرطوم
سقط 36 جريحا على الأقل بالخرطوم في المواجهات التي صاحبت مظاهرات اليوم. وتقول لجنة أطباء السودان إن القوات النظامية استخدمت القوة والرصاص والغاز المسيل للدموع ضد الأبرياء،
21/10/2021
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