06:13

من يشتري منزل ابن خلدون بفاس؟

سلطت حلقة (22/10/2021) من برنامج “نشرة الثامنة ـ نشرتكم” الضوء على موضوع تفاعل منصات التواصل الاجتماعي في المغرب مع عرض منزل العلامة عبد الرحمن بن خلدون في مدينة فاس للبيع.