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06:13
من يشتري منزل ابن خلدون بفاس؟
سلطت حلقة (22/10/2021) من برنامج “نشرة الثامنة ـ نشرتكم” الضوء على موضوع تفاعل منصات التواصل الاجتماعي في المغرب مع عرض منزل العلامة عبد الرحمن بن خلدون في مدينة فاس للبيع.
22/10/2021
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