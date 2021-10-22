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المضايقات تدفع صناع وتجار حلب لنقل استثماراتهم للخارج

يعاني الصناعيون والتجار في محافظة حلب التي كانت تصنف العاصمة الاقتصادية في سوريا، من مضايقات النظام. وقد دفع هذا الأمر بعضهم لنقل استثماراتهم إلى خارج البلاد.
22/10/2021
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