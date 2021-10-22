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البث الحي
58:38

الحصاد (2021/10/21)

ناقش عبد القادر عياض في “الحصاد” (2021/10/21) المواضيع التالية: نحو 40 جريحا في مظاهرات بمدن سودانية عدة ما بين مؤيدة للحكم المدني ومعارِضة له، وحمدوك يعلن تمسكه بأهداف الثورة.
21/10/2021
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The Ballon d’Or awards Soccer Football - The Ballon d’Or awards - Theatre du Chatelet, Paris, France - December 2, 2019 Barcelona's Lionel Messi with his six Ballon d'Or trophies REUTERS/Christian Hartmann TPX IMAGES OF THE DAY