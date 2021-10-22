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البرلمان الأوروبي قلق إزاء وضع كل السلطات في يد قيس سعيد

أعرب الرئيس التونسي قيس سعيّد عن رفضه لكل محاولات الاستقواء بالخارج على حد قوله، مشددا على حرص تونس على مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع الدول الأجنبية.