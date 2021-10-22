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البرلمان الأوروبي قلق إزاء وضع كل السلطات في يد قيس سعيد

أعرب الرئيس التونسي قيس سعيّد عن رفضه لكل محاولات الاستقواء بالخارج على حد قوله، مشددا على حرص تونس على مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع الدول الأجنبية.
21/10/2021
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The Ballon d’Or awards Soccer Football - The Ballon d’Or awards - Theatre du Chatelet, Paris, France - December 2, 2019 Barcelona's Lionel Messi with his six Ballon d'Or trophies REUTERS/Christian Hartmann TPX IMAGES OF THE DAY