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56:26

الحصاد (20/10/2021)

تناول حسن جمول في نشرة الحصاد المواضيع التالية: ـ قبيل دعوة للتظاهر في السودان، تجمع المهنيين يشدد على أهمية التحول المدني الديمقراطي المتكامل، ومجموعة الميثاق الوطني تواصل اعتصامها..
20/10/2021
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