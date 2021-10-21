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56:26
الحصاد (20/10/2021)
تناول حسن جمول في نشرة الحصاد المواضيع التالية: ـ قبيل دعوة للتظاهر في السودان، تجمع المهنيين يشدد على أهمية التحول المدني الديمقراطي المتكامل، ومجموعة الميثاق الوطني تواصل اعتصامها..
20/10/2021
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