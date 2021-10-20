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موعد مع القضاء الأميركي.. لماذا يمثل حفتر أمامه بعد عامين من التهرب؟

ظل اللواء الليبي المتقاعد يتجنب المثول أمام محكمة في فرجينيا، حيث عاش عقدين من الزمن. وذلك لأن حفتر يحمل الجنسية الأميركية.