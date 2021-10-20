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الحصاد (2021/10/19)

ناقشت فدى باسيل في الحصاد (2021/10/19) المواضيع التالية: -الاتحاد الأوروبي يقول إنه يجب أن تكون هناك دولة قانون في تونس -المطالبون بإسقاط الحكومة السودانية يواصلون الاعتصام أمام القصر الجمهوري