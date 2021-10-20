Skip links
انتقل الى المحتوى
Navigation menu
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
اعرض المزيد
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
اعرض المزيد
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
play
البث الحي
search
58:48
الحصاد (2021/10/19)
ناقشت فدى باسيل في الحصاد (2021/10/19) المواضيع التالية: -الاتحاد الأوروبي يقول إنه يجب أن تكون هناك دولة قانون في تونس -المطالبون بإسقاط الحكومة السودانية يواصلون الاعتصام أمام القصر الجمهوري
19/10/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
الحصاد (2021/10/17)
play
مدة الفيديو 56 minutes 01 seconds
56:01
الحصاد 2021/10/16
play
مدة الفيديو 57 minutes 11 seconds
57:11
الحصاد (2021/10/14)
play
مدة الفيديو 58 minutes 58 seconds
58:58
الحصاد 2021/10/13
play
مدة الفيديو 55 minutes 44 seconds
55:44
مقاطع حول هذه القصة
الحصاد (2021/10/17)
play
مدة الفيديو 56 minutes 01 seconds
56:01
الحصاد 2021/10/16
play
مدة الفيديو 57 minutes 11 seconds
57:11
الحصاد (2021/10/14)
play
مدة الفيديو 58 minutes 58 seconds
58:58
الحصاد 2021/10/13
play
مدة الفيديو 55 minutes 44 seconds
55:44
المزيد من النشرات الإخبارية
الحصاد (2021/10/17)
الحصاد 2021/10/16
الحصاد (2021/10/14)
الحصاد 2021/10/13
الأكثر قراءة
الركود العظيم.. هل بدأت قوة الصين بالأفول؟
سوريا.. 14 قتيلا و3 جرحى بتفجير حافلة جنود وسط دمشق
كورونا.. متحور جديد يثير القلق في بريطانيا وتقرير برلماني برازيلي يتهم الرئيس بالقتل بسبب تعامله مع الجائحة
سيميوني رفض مصافحة كلوب بعد مواجهة أتلتيكو مدريد وليفربول.. فيديو لغضب الألماني من تجاهل الأرجنتيني