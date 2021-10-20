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استقطاب حاد في الشارع السوداني

يشهد الشارع السوداني حالة من الاستقطاب الحاد، إذ أُطلقت دعوات للخروج في مظاهرات شعبية، وسط تمسك قوى الحرية والتغيير-مجموعة الميثاق الوطني بحل الحكومة..