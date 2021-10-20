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ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية بالجزائر

تشهد الجزائر ارتفاعا حادا في أسعار السلع الأساسية بنسب تجاوزت 100%. وأرجعت الحكومة بعض أسباب هذه الارتفاعات غير المسبوقة إلى ظاهرتي المضاربة والاحتكار.