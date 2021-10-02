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زيادة متوقعة في عدد كبار السن

على مدى العقود الثلاثة القادمة، من المتوقع أن يتضاعف عدد كبار السن في جميع أنحاء العالم ليصل إلى أكثر من 1.5 مليار شخص عام 2050.