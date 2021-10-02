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افتتاح مهرجان تكنوفيست للتكنولوجيا في تركيا

بدأت في مدينة إسطنبول فعاليات مهرجان تكنوفيست للتكنولوجيا، بمشاركة أكثر من 200 ألف متسابق، من 111 دولة في العالم، حيث يتسابق المشاركون في مجالات تكنولوجية مختلفة.