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افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب

افتتح معرض الرياض الدولي للكتاب بمشاركة 30 دولة، ويستمر 10 أيام. ويريد القائمون عليه جعله قبلة عالمية لقطاع النشر وعلامة فارقة على خريطة معارض الكتب في المنطقة.