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أزمة الغاز الطبيعي في الأسواق الأوروبية

تشهد أوروبا ارتفاعات قياسية في أسعار الغاز، وتعد فرنسا من بين الدول التي بدأت تتحرك لمواجهة هذه الأزمة، حيث سارعت إلى تجميد رفع الأسعار خشية حدوث ما وصفته بانفجار اجتماعي.