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بعد انحصار كورونا.. ما مدى فعالية تجربة العمل عن بعد؟ وهل يمكن تعميمها؟

بعد انحصار جائحة كورونا، احتدم الجدل عن أيهما أكثر نجاعة العمل من المنزل أو من مقر العمل. وتفاوتت الآراء بالنظر لنتائج الربح والخسارة.