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وجبة الفقراء.. المنقوشة اللبنانية أصبحت صعبة المنال

المناقيش أكلة لبنانية شعبية تسمى بأكلة الفقراء، تضاعف سعرها 6 مرات وباتت صعبة المنال. نموذج يقول الكثيرون إنه ينقل صورة ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في لبنان.