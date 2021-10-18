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معلمة فلسطينية تحوّل مادة الكيمياء إلى مادة شيقة للطلاب

تمكنت المعلمة نهى حلس من مدينة غزة من تحويل مادة الكيمياء من مجرد معادلات ورموز معقدة، إلى مادة ممتعة من خلال التجارب والتطبيقات العملية.