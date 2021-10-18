Skip links
انتقل الى المحتوى
Navigation menu
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
اعرض المزيد
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
اعرض المزيد
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
play
البث الحي
search
02:38
معلمة فلسطينية تحوّل مادة الكيمياء إلى مادة شيقة للطلاب
تمكنت المعلمة نهى حلس من مدينة غزة من تحويل مادة الكيمياء من مجرد معادلات ورموز معقدة، إلى مادة ممتعة من خلال التجارب والتطبيقات العملية.
18/10/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
المرصد (18/10/2021)
play
مدة الفيديو 25 minutes 02 seconds
25:02
المرصد- جدل حماية المستخدمين والأرباح يلاحق فيسبوك
play
مدة الفيديو 07 minutes 27 seconds
07:27
قطر توقع اتفاقية لضمان صحة وسلامة مونديال 2022
play
مدة الفيديو 02 minutes 08 seconds
02:08
أبرز مواقف القوى السياسية العراقية من الانتخابات
play
مدة الفيديو 00 minutes 59 seconds
00:59
مقاطع حول هذه القصة
المرصد (18/10/2021)
play
مدة الفيديو 25 minutes 02 seconds
25:02
المرصد- جدل حماية المستخدمين والأرباح يلاحق فيسبوك
play
مدة الفيديو 07 minutes 27 seconds
07:27
قطر توقع اتفاقية لضمان صحة وسلامة مونديال 2022
play
مدة الفيديو 02 minutes 08 seconds
02:08
أبرز مواقف القوى السياسية العراقية من الانتخابات
play
مدة الفيديو 00 minutes 59 seconds
00:59
المزيد من التقارير الإخبارية
المرصد (18/10/2021)
المرصد- جدل حماية المستخدمين والأرباح يلاحق فيسبوك
قطر توقع اتفاقية لضمان صحة وسلامة مونديال 2022
أبرز مواقف القوى السياسية العراقية من الانتخابات
الأكثر قراءة
نصر الله يهاجم حزب جعجع ويعلن: لدينا 100 ألف مقاتل مدربون ومسلحون في لبنان
سياسة تفجير الألغام.. هل تفقد فرنسا نفوذها في المغرب العربي إلى الأبد؟
الصحابة يشيعون جنازة امرأة مسيحية وشعائر استسقاء مشتركة واحتجاجات ترفع القرآن والإنجيل والتوراة.. التعايش الديني إسلاميا
"إسرائيل ليست عدوا".. جدل تونسي جديد في عهد قيس سعيد