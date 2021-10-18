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أبرز مواقف القوى السياسية العراقية من الانتخابات

احتجاجات في بغداد والبصرة ضد مفوضية الانتخابات والنتائج المعلنة. نتعرف على أبرز مواقف القوى السياسية العراقية من نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.