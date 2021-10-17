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معارك عسكرية متواصلة في مأرب

ما زالت محافظة مأرب جنوب اليمن -ولا سيما منطقة صرواح فيها- تشهد معارك حامية الوطيس بين القوات الحكومية مدعومة بقوات من المقاومة، وبين مقاتلي الحوثي.