24:14

خارج النص.. " 2084 حكاية العربي الأخير"

سلطت حلقة (17/10/2021) من برنامج ” خارج النص” الضوء على رواية الكاتب الجزائري واسيني الأعرج “2084 حكاية العربي الأخير” التي تصور العرب كيانات تتلاشى. (edited)