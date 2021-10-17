Skip links
انتقل الى المحتوى
Navigation menu
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
اعرض المزيد
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
اعرض المزيد
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
play
البث الحي
search
24:14
خارج النص.. " 2084 حكاية العربي الأخير"
سلطت حلقة (17/10/2021) من برنامج ” خارج النص” الضوء على رواية الكاتب الجزائري واسيني الأعرج “2084 حكاية العربي الأخير” التي تصور العرب كيانات تتلاشى. (edited)
17/10/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
قطر توقع اتفاقية لضمان صحة وسلامة مونديال 2022
play
02:08
أبرز مواقف القوى السياسية العراقية من الانتخابات
play
00:59
الحكومة الأفغانية المؤقتة تستأنف إصدار جوازات سفر ضمن خطة مسبقة
play
02:30
معلمة فلسطينية تحوّل مادة الكيمياء إلى مادة شيقة للطلاب
play
02:38
مقاطع حول هذه القصة
قطر توقع اتفاقية لضمان صحة وسلامة مونديال 2022
play
02:08
أبرز مواقف القوى السياسية العراقية من الانتخابات
play
00:59
الحكومة الأفغانية المؤقتة تستأنف إصدار جوازات سفر ضمن خطة مسبقة
play
02:30
معلمة فلسطينية تحوّل مادة الكيمياء إلى مادة شيقة للطلاب
play
02:38
المزيد من التقارير الإخبارية
قطر توقع اتفاقية لضمان صحة وسلامة مونديال 2022
أبرز مواقف القوى السياسية العراقية من الانتخابات
الحكومة الأفغانية المؤقتة تستأنف إصدار جوازات سفر ضمن خطة مسبقة
معلمة فلسطينية تحوّل مادة الكيمياء إلى مادة شيقة للطلاب
الأكثر قراءة
من مدير عالمي إلى "جيمس بوند".. القصة الكاملة لصعود وهبوط كارلوس غصن
مناورات عسكرية بقيادة روسيا قرب الحدود.. حكومة طالبان تُصدر الجوازات وتبحث التصدير للصين وتترقب وصول مساعدات
مقال في لوموند: يتجاهل روسيا والإمارات.. هوس فرنسا الغريب ضد تركيا بالمغرب العربي
الحي الشعبي والمناصب والحرب والكذب.. وفاة وزير الخارجية الأميركي الأسبق كولن باول