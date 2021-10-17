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24:14

خارج النص.. " 2084 حكاية العربي الأخير"

سلطت حلقة (17/10/2021) من برنامج ” خارج النص” الضوء على رواية الكاتب الجزائري واسيني الأعرج “2084 حكاية العربي الأخير” التي تصور العرب كيانات تتلاشى. (edited)
17/10/2021
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