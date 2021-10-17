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57:11
الحصاد 2021/10/16
ناقشت إلسي أبي عاصي في ملف الحصاد بتاريخ (2021/10/16): الانتخابات العراقية والجدل الدائر بشأن نتائجها. تحقيقات المرفأ في بيروت وتأكيدات رئيس الحكومة عدم التدخل في القضاء.
16/10/2021
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