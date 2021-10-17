Skip links
انتقل الى المحتوى
Navigation menu
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
اعرض المزيد
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
اعرض المزيد
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
play
البث الحي
search
02:35
إيران.. آباء يرفضون عودة أبنائهم للمدارس قبل القضاء على جائحة كورونا
قال مركز “إيسبا” (ISPA) للإحصاءات الرسمية في إيران إن أكثر من 60% من أولياء الأمور يرفضون عودة أبنائهم إلى المدارس قبل القضاء على جائحة كورونا.
17/10/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
عائلة عراقية كلدانية تتوارث صناعة "الطحينية" منذ أكثر من 125 عاما
play
02:29
محل لبيع الورد تتوارثه أجيال بشغف وحب في الجزائر
play
02:11
قصف مدفعي لقوات النظام السوري على ريف إدلب الشمالي
play
01:36
معارك عسكرية متواصلة في مأرب
play
03:07
مقاطع حول هذه القصة
عائلة عراقية كلدانية تتوارث صناعة "الطحينية" منذ أكثر من 125 عاما
play
02:29
محل لبيع الورد تتوارثه أجيال بشغف وحب في الجزائر
play
02:11
قصف مدفعي لقوات النظام السوري على ريف إدلب الشمالي
play
01:36
معارك عسكرية متواصلة في مأرب
play
03:07
المزيد من التقارير الإخبارية
عائلة عراقية كلدانية تتوارث صناعة "الطحينية" منذ أكثر من 125 عاما
محل لبيع الورد تتوارثه أجيال بشغف وحب في الجزائر
قصف مدفعي لقوات النظام السوري على ريف إدلب الشمالي
معارك عسكرية متواصلة في مأرب
الأكثر قراءة
كتاب يكشف الوجه الآخر لماكرون.. شهادات جدلية بحق أصغر رئيس في تاريخ الجمهورية الفرنسية
تحدى عبد الناصر والسادات واستقال رفضا لتقليص صلاحياته.. شيخ الأزهر عبد الحليم محمود
بدقيقة صمت وزخم رسمي استثنائي.. الجزائر تحيي ذكرى ضحايا مجزرة 17 أكتوبر في باريس
صلاح يطلب 33 مليون دولار سنويا لتجديد عقده مع ليفربول وريال مدريد يريد مبادلته بهازارد