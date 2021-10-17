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إيران.. آباء يرفضون عودة أبنائهم للمدارس قبل القضاء على جائحة كورونا

قال مركز “إيسبا” (ISPA) للإحصاءات الرسمية في إيران إن أكثر من 60% من أولياء الأمور يرفضون عودة أبنائهم إلى المدارس قبل القضاء على جائحة كورونا.