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البث الحي
58:56

الحصاد (15/10/2021)

تناولت إلسي أبي عاصي ضمن الحصاد المواضيع التالية: ـ تشييع جثامين قتلى اشتباكات بيروت، وتوقيف 19 شخصا، وحزب الله يتهم حزب القوات اللبنانية بالسعي لإشعال الفتنة. ـ حمدوك يدعو لإنهاء الخلاف..
15/10/2021
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