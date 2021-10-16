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الحصاد (15/10/2021)

تناولت إلسي أبي عاصي ضمن الحصاد المواضيع التالية: ـ تشييع جثامين قتلى اشتباكات بيروت، وتوقيف 19 شخصا، وحزب الله يتهم حزب القوات اللبنانية بالسعي لإشعال الفتنة. ـ حمدوك يدعو لإنهاء الخلاف..