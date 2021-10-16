24:03

أخطاء الأفلام

ركزت حلقة (2021/10/15) من برنامج “عن السينما” على الأخطاء التي ترتكب في الأفلام، وأوردت لقطات من أشهر الأفلام في السينما العالمية ظهرت فيها أخطاء ساذجة لم ينتبه إليها من صنعوها، لكن المشاهد اكتشفها.