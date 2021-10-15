02:48

تصاعد الموقف العسكري في الأطراف الجنوبية لمحافظة مأرب.. ما أهمية المنطقة؟

أعاد تصاعد الموقف العسكري في الأطراف الجنوبية لمحافظة مأرب إلى الواجهة أهمية تلك المنطقة وأبعادها الإستراتيجية في النزاع اليمني.