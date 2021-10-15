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02:48
تصاعد الموقف العسكري في الأطراف الجنوبية لمحافظة مأرب.. ما أهمية المنطقة؟
أعاد تصاعد الموقف العسكري في الأطراف الجنوبية لمحافظة مأرب إلى الواجهة أهمية تلك المنطقة وأبعادها الإستراتيجية في النزاع اليمني.
14/10/2021
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