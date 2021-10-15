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البث الحي
02:47

اليوم العالمي للمكفوفين

يحتفل العالم في 15 أكتوبر/تشرين الأول بـ”اليوم العالمي للعصا البيضاء” التي تشكل مناسبة للتعريف بقضايا المكفوفين في أرجاء العالم.
15/10/2021
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