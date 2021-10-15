Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
58:58

الحصاد (2021/10/14)

ناقشت ليلى الشيخلي في الحصاد (2021/10/14) المواضيع التالية: – لماذا لم تنته الطعون في نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية؟ – إيران تشك بإرادة أميركا للوفاء بالتزاماتها في الاتفاق النووي
14/10/2021
مقاطع حول هذه القصة

الحصاد 2021/10/13

55:44

نافذة من بغداد.. نتائج أولية للانتخابات ومن حق المرشحين والأحزاب الطعن فيها

15:25

الحصاد (2021/10/11)

58:29

نافذة من العراق.. إعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية

14:57
مقاطع حول هذه القصة

الحصاد 2021/10/13

55:44

نافذة من بغداد.. نتائج أولية للانتخابات ومن حق المرشحين والأحزاب الطعن فيها

15:25

الحصاد (2021/10/11)

58:29

نافذة من العراق.. إعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية

14:57
المزيد من النشرات الإخبارية

الحصاد 2021/10/13

نافذة من بغداد.. نتائج أولية للانتخابات ومن حق المرشحين والأحزاب الطعن فيها

الحصاد (2021/10/11)

نافذة من العراق.. إعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية

الأكثر قراءة

محاكمة ابن وزير هندوسي وابن ممثل مسلم تكشف ازدواجية معايير العدالة في الهند

Aryan Khan (C), son of Bollywood actor Shah Rukh Khan, is escorted to court by Narcotics Control Bureau (NCB) officials for a bail plea hearing in Mumbai on October 8, 2021, after his arrest in connection with a drug case. (Photo by Punit PARANJPE / AFP) (Photo by PUNIT PARANJPE/AFP via Getty Images)

في معقل طالبان.. تفجير في مسجد للشيعة بقندهار ووفد من الحركة يجري محادثات في تركيا

تفجير داخل مسجد للشيعة بقندهار

حصيلة اشتباكات بيروت ترتفع إلى 7.. الجيش يحذر من إثارة الاضطرابات ونادي القضاة يدعو لوقف “العبث” بالدولة

ما تداعيات قرار أردوغان ضم إدارة الهجرة لصلاحياته على العرب والجنسيات الأخرى؟