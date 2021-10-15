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الحصاد (2021/10/14)

ناقشت ليلى الشيخلي في الحصاد (2021/10/14) المواضيع التالية: – لماذا لم تنته الطعون في نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية؟ – إيران تشك بإرادة أميركا للوفاء بالتزاماتها في الاتفاق النووي