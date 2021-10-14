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البث الحي
55:44

الحصاد 2021/10/13

ناقشت فدى باسيل في ملف الحصاد بتاريخ 2021/10/13 عدة ملفات، من بينها: إعلان كتل وقوى سياسية عراقية رفضها النتائج الأولية للانتخابات أنباء عن منع المجلس السيادي في السودان لمسؤولين مدنيين من السفر
13/10/2021
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