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01:38
أفغانستان الحاضر الأبرز.. منتدى الأمن العالمي يواصل أعماله بالدوحة
فرضت التطورات السياسية والأمنية في أفغانستان نفسها بقوة على أعمال منتتدى الأمن العالمي الذي يواصل أعمال دورته الرابعة في العاصمة القطرية الدوحة،
13/10/2021
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