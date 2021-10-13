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21:09
نشرة الثامنة ـ نشرتكم (13/10/2021)
سلطت حلقة برنامج “نشرة الثامنة ـ نشرتكم” الضوء على المواضيع الأكثر تفاعلا على المنصات، من أبرزها إقامة أول حفل زفاف يهودي في البحرين منذ أكثر من نصف قرن..
13/10/2021
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