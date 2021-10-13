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اجتماع موسع في الدوحة بمشاركة عدة دول مع وفد الحكومة الأفغانية

عقد في الدوحة اجتماع موسع جمع وفود الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي، مع وفد الحكومة الأفغانية المؤقتة.