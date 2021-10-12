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01:20
نتائج الانتخابات العراقية
أظهرت النتائج الانتخابية الأولية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات العراقية، تفوق التيار الصدري فيها، كما أظهرت تراجعا حاداً في حصة التحالف الذي يضم ممثلين عن فصائل الحشد الشعبي.
12/10/2021
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