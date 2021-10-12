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نتائج الانتخابات العراقية

أظهرت النتائج الانتخابية الأولية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات العراقية، تفوق التيار الصدري فيها، كما أظهرت تراجعا حاداً في حصة التحالف الذي يضم ممثلين عن فصائل الحشد الشعبي.