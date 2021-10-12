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49:54

للقصة بقية- لجنة إزالة التمكين

تناولت حلقة (2021/10/11) من برنامج “للقصة بقية” لجنة إزالة تمكين نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير، التي تشكلت عقب الثورة التي أطاحت بالبشير في أكتوبر/تشرين الأول 2019.
11/10/2021
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