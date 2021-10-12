Skip links
انتقل الى المحتوى
Navigation menu
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
اعرض المزيد
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
اعرض المزيد
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
play
البث الحي
search
49:54
للقصة بقية- لجنة إزالة التمكين
تناولت حلقة (2021/10/11) من برنامج “للقصة بقية” لجنة إزالة تمكين نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير، التي تشكلت عقب الثورة التي أطاحت بالبشير في أكتوبر/تشرين الأول 2019.
11/10/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
نشرة الثامنة-نشرتكم (2021/10/11)
play
21:30
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/10/10)
play
23:07
الأسير محمد العارضة شخصية الأسبوع و"انقطاع خدمات فيسبوك وإنستغرام وواتساب" حدثه الأبرز
play
48:15
ما وراء الخبر- بعد بيان دولي ثلاثي يدعو لحل أزمة شرق السودان سياسيا.. ما خيارات الحكومة؟
play
25:12
مقاطع حول هذه القصة
نشرة الثامنة-نشرتكم (2021/10/11)
play
21:30
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/10/10)
play
23:07
الأسير محمد العارضة شخصية الأسبوع و"انقطاع خدمات فيسبوك وإنستغرام وواتساب" حدثه الأبرز
play
48:15
ما وراء الخبر- بعد بيان دولي ثلاثي يدعو لحل أزمة شرق السودان سياسيا.. ما خيارات الحكومة؟
play
25:12
المزيد من حوارية
نشرة الثامنة-نشرتكم (2021/10/11)
لجنة إزالة التمكين في السودان.. أداة لتطهير الفساد أم للانتقام من الخصوم؟
نسف للديمقراطية أم تجديد لها؟ هكذا حلل مختصون رسائل قيس سعيّد الخفية في خطابه للشعب
أنقذوا كشمير.. دعوات على منصات التواصل لوقف استهداف المسلمين
الأكثر قراءة
الفن بمواجهة كورونا.. فنانات قطريات يشاركن في معرض “نساء في الجائحة” بواشنطن
10 سنوات على وفاته.. تفاصيل الساعات الأخيرة لمؤسس "أبل" ستيف جوبز
الصحافة الإسبانية تستدعي حكما مصريا.. بالفيديو- ماذا يخبرنا نص قانون كرة القدم عن هدف مبابي المثير للجدل؟
انتخابات العراق.. أنصار الصدر يحتفلون بتصدر النتائج والمفوضية العليا تبدأ بتلقي الطعون