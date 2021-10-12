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قصة الحسن البصري وبائع الثياب في مكة

سلطت حلقة (12/10/2021) من برنامج “تأملات” الضوء على قصة الحسن البصري وبائع ثياب بمكة، حيث تشير إلى تغير أحوال البائع بسبب زواجه من امرأتين مختلفتي الطباع.