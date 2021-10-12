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الحصاد (2021/10/11)

تناول عبد القادر عياض في “الحصاد” (2021/10/11) العديد من المواضيع منها: كتل “الصدرية” و”تقدم” بزعامة الحلبوسي و”دولة القانون” بزعامة المالكي تتصدر الانتخابات التشريعية في العراق.