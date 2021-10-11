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02:46
سيارة ملغمة تستهدف موكب محافظ عدن ووزير الزراعة اليمني.. من المسؤول؟
استهدفت سيارة ملغمة موكب محافظ عدن أحمد حامد لملس، ووزير الزراعة سالم السقطري في مديرية التوّاهي. وقد نجا المحافظ والوزير ولكن قُتل آخرون.
10/10/2021
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