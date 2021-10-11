56:24

الحصاد (2021/10/10)

ناقشت خديجة بن قنة في الحصاد (2021/10/10) المواضيع التالية: – تواصل فرز الأصوات في الانتخابات التشريعية المبكرة بالعراق. – هل يحسم الاحتكام إلى الشارع الأزمة في تونس؟