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أزمة موانئ الشرق تفاقم معاناة السودانيين اليومية

عادت مشاهد الطوابير الطويلة أمام المخابز لتصبح أمرا اعتياديا في مدن السودان وولاياته، وذلك بسبب النقص الحاد في مادة الطحين بعد 4 أسابيع من إغلاق موانئ الشرق.