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01:17
وفاة مهندس القنبلة النووية الباكستانية عبد القدير خان
أعلن التلفزيون الباكستاني وفاة العالم النووي عبد القدير خان الذي يُوصف بأنه مهندس البرنامج النووي الباكستاني، عن 85 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا.
10/10/2021
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