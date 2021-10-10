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توقف معملي دير عمار والزهراني يسبب انقطاع الكهرباء كليا في لبنان

انفصلت الشبكة الكهربائية في لبنان بشكل كامل، فأدى ذلك إلى انقطاع التيار كليًّا عن جميع المناطق، بسبب نفاد المحروقات في معملي دير عمار والزهراني.