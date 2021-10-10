Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
01:47

توقف معملي دير عمار والزهراني يسبب انقطاع الكهرباء كليا في لبنان

انفصلت الشبكة الكهربائية في لبنان بشكل كامل، فأدى ذلك إلى انقطاع التيار كليًّا عن جميع المناطق، بسبب نفاد المحروقات في معملي دير عمار والزهراني.
10/10/2021
مقاطع حول هذه القصة

الخطلة.. موروث أصيل وتقليد سنوي يحافظ عليه العمانيون

02:38

تجارب لإنتاج لقاحات للإنفلونزا تعتمد تقنية الحمض النووي الريبي

02:19

سيارة ملغمة تستهدف موكب محافظ عدن ووزير الزراعة اليمني.. من المسؤول؟

02:46

أزمة موانئ الشرق تفاقم معاناة السودانيين اليومية

02:30
مقاطع حول هذه القصة

الخطلة.. موروث أصيل وتقليد سنوي يحافظ عليه العمانيون

02:38

تجارب لإنتاج لقاحات للإنفلونزا تعتمد تقنية الحمض النووي الريبي

02:19

سيارة ملغمة تستهدف موكب محافظ عدن ووزير الزراعة اليمني.. من المسؤول؟

02:46

أزمة موانئ الشرق تفاقم معاناة السودانيين اليومية

02:30
المزيد من التقارير الإخبارية

الخطلة.. موروث أصيل وتقليد سنوي يحافظ عليه العمانيون

تجارب لإنتاج لقاحات للإنفلونزا تعتمد تقنية الحمض النووي الريبي

سيارة ملغمة تستهدف موكب محافظ عدن ووزير الزراعة اليمني.. من المسؤول؟

أزمة موانئ الشرق تفاقم معاناة السودانيين اليومية

الأكثر قراءة

عندما يؤمن العلم بالله.. كتاب جديد يقلب قناعات قديمة حول العلوم والإيمان رأسا على عقب

شاهد.. ميسي يسجل هدفا غريبا وكولومبيا تنهي السجل المثالي للبرازيل في تصفيات المونديال

World Cup - South American Qualifiers- Argentina v Uruguay Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Argentina v Uruguay - El Monumental, Buenos Aires, Argentina - October 10, 2021 Argentina's Lionel Messi celebrates scoring their first goal REUTERS/Agustin Marcarian
logo

هوس مستر أوليمبيا.. لماذا يموت لاعبو كمال الأجسام في سن صغيرة؟

عبد القدير خان.. عالم حمى وطنا