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المشهد السياسي في العراق بين 2003 و2021

نتعرف في التقرير على المشهد السياسي في العراق منذ أول انتخابات جرت عام 2005 مرورا بالحركات الشعبية الاحتجاجية، وصولا لانتخابات 2021.