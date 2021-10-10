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57:01
الحصاد (10/10/2021)
ناقش زين العابدين توفيق، في ملف الحصاد بتاريخ 2021/10/10، اللقاء الأفغاني الأميركي بالدوحة للمرة الأولى منذ انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، وتطورات تأزم المشهد السياسي بالسودان..
9/10/2021
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