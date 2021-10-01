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عمران خان يكشف عن محادثات مع حركة طالبان باكستان

كشف رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن محادثات تجريها حكومته مع فصائل من “طالبان باكستان” داخل الأراضي الأفغانية من أجل المصالحة والسلام.