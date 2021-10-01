Skip links
انتقل الى المحتوى
Navigation menu
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
اعرض المزيد
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
اعرض المزيد
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
play
البث الحي
search
01:44
عمران خان يكشف عن محادثات مع حركة طالبان باكستان
كشف رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن محادثات تجريها حكومته مع فصائل من “طالبان باكستان” داخل الأراضي الأفغانية من أجل المصالحة والسلام.
1/10/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
الدانمارك ضمن أكثر دول العالم التي تسود الثقة داخل مجتمعها
play
02:41
أزمة الغاز الطبيعي في الأسواق الأوروبية
play
02:34
افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب
play
02:15
تكدس شاحنات النقل بسبب إغلاق الطرق المؤدية لبورتسودان
play
02:33
مقاطع حول هذه القصة
الدانمارك ضمن أكثر دول العالم التي تسود الثقة داخل مجتمعها
play
02:41
أزمة الغاز الطبيعي في الأسواق الأوروبية
play
02:34
افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب
play
02:15
تكدس شاحنات النقل بسبب إغلاق الطرق المؤدية لبورتسودان
play
02:33
المزيد من البرامج
الدانمارك ضمن أكثر دول العالم التي تسود الثقة داخل مجتمعها
أزمة الغاز الطبيعي في الأسواق الأوروبية
افتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب
تكدس شاحنات النقل بسبب إغلاق الطرق المؤدية لبورتسودان
الأكثر قراءة
منها "إن شاء الله".. ماذا تعرف عن الكلمات العربية الباقية في الإسبانية والبرتغالية؟
حصار كريتر بالمدرعات.. قتلى وجرحى في اقتتال بين قوات موالية للإمارات بعدن
اكتشاف غرفة داخل كهف جبل طارق بقيت معزولة عن العالم 40 ألف سنة
بالبحث العلمي التجريبي.. ابتكار نظام لتحلية المياه الجوفية المالحة في المغرب بالطاقة الشمسية