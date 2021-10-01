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انتهاء الدعاية الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس الشورى القطري

انتهت فترة الدعاية الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس الشورى القطري، حيث سينتخب القطريون -لأول مرة في تاريخ قطر- ثلثي أعضاء مجلس الشورى.