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البث الحي
56:48

الحصاد (2021/9/30)

تناول عبد القادر عياض في الحصاد (2021/9/30) العناوين التالية: – اعتقالات في السودان إثر مظاهرات تدعو لإقامة حكم مدني. – وزير الخارجية القطري يقول إن بلاده مستعدة لتسهيل الحوار مع الحكومة الأفغانية.
30/9/2021
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