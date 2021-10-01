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الحصاد (2021/9/30)

تناول عبد القادر عياض في الحصاد (2021/9/30) العناوين التالية: – اعتقالات في السودان إثر مظاهرات تدعو لإقامة حكم مدني. – وزير الخارجية القطري يقول إن بلاده مستعدة لتسهيل الحوار مع الحكومة الأفغانية.