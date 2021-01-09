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نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/1/8)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/1/8) تفاعل رواد منصات التواصل مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدم حضوره تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، كما رصدت الهجرة الجماعية من تطبيق واتساب إلى تطبيق سغنال.