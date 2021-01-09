02:53

ملف الحدود السودانية الإثيوبية يعود إلى الواجهة

على مدى أسابيع، انتشرت القوات السودانية في مناطق مختلفة لم تكن فيها في السنوات الأخيرة على طول الحدود المشتركة مع إثيوبيا، في عملية قالت إنها لاستعادة أراضيها.