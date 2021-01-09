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معاناة النازحين في مخيمات إقليم كردستان العراق

يعاني النازحون في مخيمات إقليم كردستان العراق من أوضاع معيشية صعبة، في ظل انخفاض درجات الحرارة. وقال نازحون إنهم يفضلون المكوث في المخيمات على العودة إلى ديارهم بسبب عدم استقرار الوضع الأمني فيها.