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25:06

فوق السلطة 215 – اتفاق ثنائي أم مصالحة خليجية؟

تناولت حلقة (2021/1/8) من برنامج “فوق السلطة” موضوعاتها بالعناوين التالية: محمد بن سلمان لتميم بن حمد: نورت المملكة. مصالحة شاملة أم جزئية بين قطر وجيرانها؟
8/1/2021
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