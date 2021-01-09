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02:16
فتح منفذ أبو سمرة البري بين قطر والسعودية تنفيذا لاتفاق قمة العلا الخليجية
أعلنت دولة قطر اليوم السبت فتح منفذ أبو سمرة البري، الرابط مع السعودية، وفقاً لإجراءات فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين دولة قطر والسعودية في أعقاب اتفاق قمة العلا الخليجية.
9/1/2021
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